Polis, Kimliğini Unutan Öğrenciyi Sınava Ulaştırdı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde kimliğini evde unutan öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) polis ulaştırdı.
Ali Akkanat Kampüsü'nde TYT'ye girecek bir öğrenci, kimliğinin yanında olmadığını fark etti.
Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekibi, öğrenciyiyle Ali Akkanat Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bulunduğu evine gitti.
Kimliğini evden alan öğrenciyi polis ekibi, yeniden sınava gireceği binaya götürdü.
Öğrencinin ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.
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