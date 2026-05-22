Polis şehit eden zanlı tutuklandı
Polis şehit eden zanlı tutuklandı

22.05.2026 13:31
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, hakkında tedavi kararı bulunan Orhan Altan, kendisini almaya giden polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'u bıçaklı ve silahlı saldırıyla şehit etti. Olayın ardından gözaltına alınan ve hastanede tedavisi tamamlanan Altan, sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu öne sürülen ve kendisini almaya giden polis memurları Erkan Tütüncüler(43) ile Emrah Koç'u (32), bıçaklı ve silahlı saldırıda şehit eden Orhan Altan (24), tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç, psikolojik rahatsızlığı nedeniyle hakkında tedavi görmesine yönelik mahkeme kararı bulunduğu belirtilen Orhan Altan'ın (24) bölgede olduğuna dair bilgi üzerine 17 Mayıs günü öğle saatlerinde Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi Gölcük Meydanı mevkisindeki bir iş merkezine gitti. Burada polis memurları, Orhan Altan'ın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda polis memurları Tütüncüler ile Koç, şehit oldu. Saldırgan Altan, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şehit polislerden Tütüncüler Çorlu'da, Koç ise Van'da düzenlenen törenlerle toprağa verildi.

Polis memurlarını şehit eden Orhan Altan, gözaltına alındıktan sonra tedavi görmesi için bir hastaneye yatırıldı. Hastanede tedavi tamamlanan Altan, bugün sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çorlu Adliyesi'ne zırhlı araçla getirilen Altan'ın çevresinde özel harekatçı polis ve jandarma komandolar görevlendirildi. Adliye çevresinde de kapsamlı önlemler alındı.

Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Orhan Altan tutuklandı. Altan, sıkı güvenlik önlemleri altında Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: DHA

