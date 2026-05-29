Polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu

29.05.2026 11:13
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'un Tuzla ilçesinde 1 Kasım 2025'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık'ın şehit olduğunu açıkladı. Çiftçi, şunları kaydetti:

"İstanbul Tuzla'da 01.11.2025 tarihinde ekip aracıyla yapılan trafik kazasında yaralanan Polis Memuru Aydın Üyenarık, 29.05.2026 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:15:20.
