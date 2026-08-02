Polis memuru, mesai sonrası resim tutkusuyla tuval başına geçiyor - Son Dakika
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Polis memuru, mesai sonrası resim tutkusuyla tuval başına geçiyor

Polis memuru, mesai sonrası resim tutkusuyla tuval başına geçiyor
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- Ordu'da görev yapan 19 yıllık polis memuru Mehmet Aygün, mesleğinin yanı sıra 25 yıldır sürdürdüğü resim tutkusuyla sosyal sorumluluk projelerine katkı sağlıyor Polis memuru Aygün: "Bir hedefim var, resim atölyesi açmak. Birçok öğrenciye, resim sanatına gönül vermiş kişilere de bu alanda birtakım bilgi, beceri kazandırabilmeyi hedefliyorum"

Ordu'da görev yapan 19 yıllık polis memuru Mehmet Aygün, mesleğinin yanı sıra kalan zamanlarında profesyonel olarak resim yapıyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nden 2004 yılında mezun olan Aygün, öğrencilik yıllarında başladığı tuval üzerine yağlı boya çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Emniyet teşkilatındaki görevine 2007'de başlayan Aygün, halen Ordu Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevini yürütüyor.

Mesleki kariyerinin yanı sıra yaklaşık 25 yıldır resim tutkusundan vazgeçmeyen Aygün, bu süreçte bir kişisel sergi açtı ve 6 karma sergiye katıldı.

Evli ve iki çocuk babası Aygün, AA muhabirine, meslek öncesinde ve sonrasında resim yapmayı hiçbir zaman bırakmadığını söyledi.

Birçok meslektaşının farklı yetenek ve becerilerinin bulunduğunu ifade eden Aygün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben de bunlardan bir tanesiyim. Ressam kimliğimle bu meslekte görev yapmaktayım. Meslekteki bilgi, birikim ve becerilerimizi işimizi icra ederken, bunun dışında da resim konusundaki bilgi, birikim ve becerilerimizi tuvallerimize aktarıyoruz. Bu zamana kadar kişisel sergim oldu. Birçok karma sergiye katıldım. Birçok sosyal sorumluluk projesi icra ettim. Yaptığım resimlerin çoğunu bağışladım."

"Farklı bakış açısını tuvallerime aktarıyorum"

Polisliğin kendilerine disiplin, duruş ve saygının yanı sıra farklı bir bakış açısı kazandırdığına dikkati çeken Aygün, sivil hayatta bile çevreyi farklı bakış açısıyla gözlemleme alışkanlığı edindiklerini kaydetti.

Aygün, "Aslında ressamlık da böyle bir şey. Ressamlığın da diğer insanlardan farkı doğaya, insana, ortama, olaylara bakış açısı polislikle aynı aslında. Ben her ikisini birleştirerek ortaya çıkan farklı bakış açısını tuvallerime aktarıyorum. Böylelikle kendimi yeniliyorum." diye konuştu.

Resim sanatını hiçbir zaman ticari bir araç olarak görmediğini ve gelir elde etmediğini vurgulayan Aygün, çalışmalarını çoğunlukla sosyal sorumluluk projelerinde değerlendirdiğini ve şehit ailelerinin çocuklarına destekte bulunduğunu aktardı.

Yağlı boya ve akrilik boyayı birlikte kullandığını, ancak yağlı boyadan daha çok keyif aldığını belirten Aygün, "Konuyu çok fazla ayırt etmiyorum. Bir insanın duruşu bile bana farklı bir bakış açısı getiriyor, o insanı resmedebiliyorum. Semazenleri, atları çok seviyorum. Doğayı seviyorum ama doğayı olduğu gibi resmetmeyi çok fazla sevmiyorum. Bu, fotoğraf gibi geliyor bana. Kendi içimden bir şeyler katıyorsam bu bana mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

"Hedefim resim atölyesi açmak"

Son çalışmasında kentin seyir terası Boztepe'den Ordu'nun gece manzarasını yağlı boyayla tuvale aktardığını dile getiren Aygün, resmin sosyal medyada yoğun ilgi ve beğeni gördüğünü söyledi.

Resim yapmaya devam edeceğini vurgulayan Aygün, sözlerini şöyle tamamladı:

"İş yoğunluğundan kalan zamanlarda resim yapıyorum. Sergiden ziyade daha çok kendim hobi amaçlı yapıyorum. Arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuzdan beğenenler gelip alıyor. 'Bana resim yapar mısınız' diyen çok arkadaşımız var. Onlara yapıyor veriyoruz. Kendi evim zaten resim sergisi gibi. Ara ara karma sergilere katılıyoruz. Burada bir sınır yok. Gidebildiğim, yapabildiğim kadar ilerleyeceğim. Emeklilik hayatımda devam edeceğim. Bir hedefim var, resim atölyesi açmak. Birçok öğrenciye, resim sanatına gönül vermiş kişilere de bu alanda birtakım bilgi, beceri kazandırabilmeyi hedefliyorum."

Kaynak: AA

Mehmet Aygün, Güncel, Sanat, Yaşam, Polis, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis memuru, mesai sonrası resim tutkusuyla tuval başına geçiyor - Son Dakika

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