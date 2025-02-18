Polis Memuruna 25 Yıl Hapis Cezası

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Kayseri'de emniyet binasında tartıştığı teknikeri tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru, yeniden yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık avukatının itirazı üzerine dosyaya bakan Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin, sanığın akıl sağlığı raporunun alınmadığı ve kullanılan silahın kendisinin mi yoksa beylik tabancası mı olduğunun tespit edilmediği gerekçesiyle bozma ilamının verilmesinin ardından yeniden 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ş.K, taraf avukatları ve öldürülen S.S'nin müşteki annesi N.S. ile babası C.S. katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığın akıl sağlığının yerinde ve olayda kullanılan silahın beylik tabancası olduğuna dair raporun geldiğini belirtti.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Maktulün annesi N.S, "Oğlumun yaş gününü kutlayacaktık. Pastasını sipariş etmiştim. Ölüm haberini aldım. Oğlum temiz ve dürüsttü. Sanığın depremzedelere hakaret etmesi sonucu oğlum tepki göstermişti. Çünkü ailesinden 17 kişiyi depremde kaybetti. Sanık, olaydan sonra '15 el ateş ettim, gidin bakın.' dedi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Baba C.S. ise sanığın duygu sömürüsü yaptığını kaydetti. Sanığın sürekli oğluna tehditlerde bulunduğunu belirten baba, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık ise "Diyecek bir şeyim yok. Her şey ortada, pişmanım. Tahliyemi istemiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.K.'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Polis memuru Ş.K, 14 Eylül 2023'te Kocasinan ilçesindeki İl Emniyet Müdürlüğü binasında tartıştığı tekniker S.S.'yi beylik tabancasıyla ateş ederek öldürmüştü. Gözaltına alınan Ş.K. tutuklanmıştı.

Sanık hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmış ve yargılandığı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu suçtan 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.