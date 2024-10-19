Polis Memurundan Bayrak Hassasiyeti

Güncel

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un Kağıthane ilçesinde devriye sırasında gezerken yere düşen Türk bayrağını fark eden polis memurunun bayrağı kaldırdığı anları paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kağıthane'de devriye gezerken yere düşen Türk bayrağını fark eden Polis memurumuz, şanlı bayrağımızı yerden kaldırdı ve yanına aldı. Bu anlar bir vatandaşımız tarafından da görüntülendi. Kahraman Polisimize teşekkür ediyor, tüm kahramanlarımızı saygıyla selamlıyoruz."