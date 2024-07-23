Polis Meslek Yüksekokullarına 2.500 Öğrenci Alınacak - Son Dakika
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Polis Meslek Yüksekokullarına 2.500 Öğrenci Alınacak

Polis Meslek Yüksekokullarına 2.500 Öğrenci Alınacak

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı için 2.000 erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alınacak. Adaylar, 23-29 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak sınavlara E Devlet üzerinden başvuru yapacak ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler polis memuru olarak atanacak.

23.07.2024 01:10
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(ANKARA ) - Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2.500 öğrenci alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2024- 2025 Eğitim ve öğretim yılı için 2.000 erkek ve 500 kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alınacak.

Kararda, adayların 23- 29 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak sınavalara E Devlet üzerinden başvuru yapacağı ve eğitimleri sonunda başarılı olan öğrencilerin polis memuru olarak atanacağı ifadesine yer verildi.

Kaynak: ANKA

Polis Akademisi Başkanlığı, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polis Meslek Yüksekokullarına 2.500 Öğrenci Alınacak - Son Dakika

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