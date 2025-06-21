Polis Öğrencilere Sınavda Yardım Etti

Adana'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) geç kalma riski bulunan bazı öğrenciler, polislerin yardımıyla sınav merkezine ulaştırıldı.
Sınav öncesi kimliklerini kaybeden veya unutan bazı adaylar, polislerden yardım istedi.
Ekipler, kimliklerini almaları konusunda yardımcı oldukları öğrencileri sınava girecekleri okullara yetiştirdi.
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