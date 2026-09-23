Polis salonu boşalttı, Adalar'da başkan vekilliğini AK Partili Türkyılmaz kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polis salonu boşalttı, Adalar'da başkan vekilliğini AK Partili Türkyılmaz kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Polis salonu boşalttı, Adalar\'da başkan vekilliğini AK Partili Türkyılmaz kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adalar Belediye Meclisi'ndeki başkan vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı. Polis ekiplerinin salonu boşaltmasının ardından yapılan son turda 5 oyun tamamını alan Türkyılmaz, CHP'nin adayı Aytül Ekşiyan'a karşı üstünlük sağladı.

Adalar Belediye Meclisindeki Belediye Başkan Vekili seçimini AK Parti'nin adayı Kemal Türkyılmaz kazandı.

Adalar Belediye Meclisi, Belediye Başkan Vekili Medine Pamuk'un sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa etmesinin ardından meclis başkan vekili İsmail Onur Balbinar'ın yönetiminde Taş Mektep'te toplandı.

Tutuklu bulunan ve meclis üyeliğinden istifa eden Fırat Durak'ın yerine yedek üye Mehmet Ceylan gelirken, ayrıca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Yavuz Çiftcioğlu'nun kısıtlılığının kaldırılmasıyla oy kullanacak üye sayısı 9 oldu.

Daha önce CHP'den istifa ederek bağımsız olan Aytül Ekşiyan da pazartesi günkü oturumdan sonra yeniden CHP'ye katılarak CHP'nin başkan vekili adayı oldu.

AK Parti ise meclis üyesi Kemal Türkyılmaz'ı aday gösterdi.

Toplam 9 meclis üyesinin oy kullandığı ilk iki turda üye tam sayısının 2/3'ü olan 8 sayısı arandı.

İlk turda AK Parti'nin adayı Türkyılmaz 5, CHP'nin adayı Ekşiyan 4 oy aldı.

İkinci turda ise Türkyılmaz 4, Ekşiyan 4 oy alırken, Türkyılmaz'a verilen bir oy ise harf hatası gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

İkinci tur sonunda CHP, Aytül Ekşiyan'ın aynı zamanda divanda olmasını gerekçe göstererek seçimin iptaline ilişkin dilekçe verdi.

Oturumu yöneten Balbinar tarafından itirazın reddedilmesi üzerine Yeni Parti yönetimi CHP'li meclis üyelerinin salondan çıkmasını istedi. Salonda AK Parti ve Yeni Partililer arasında tartışma yaşanırken, divan başkanı Balbinar, polis ekiplerini davet ederek tarafların salondan çıkarılmasını istedi.

Polis ekiplerinin salonu boşaltmasının ardından divana yeni üye seçilmesiyle üçüncü tura geçildi.

Salt çoğunluk olan 7 sayısının arandığı üçüncü turda kullanılan 5 oyun tamamı Türkyılmaz'a çıktı.

Oy çokluğunun arandığı son turda kullanılan 5 oyun tamamını alan Türkyılmaz, Adalar Belediye Başkan Vekili seçildi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet Halk PartisiAK PartiPolitikaAdalarGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı 3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı
Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor
İstanbullular dikkat AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu
Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı
Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı Arkadaşları tarafından katledilen 2 kardeşin cenaze namazını babaları kıldırdı
13:51
Galatasaray’da başkanlık yarışı erkenden başladı 5 isim gündemde
Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde
13:46
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor’a destek sözü
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
13:04
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay 2 ay önce evlenmişti
Genç futbolcunun vefatının ardından yürek yakan detay! 2 ay önce evlenmişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 14:04:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Polis salonu boşalttı, Adalar'da başkan vekilliğini AK Partili Türkyılmaz kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement