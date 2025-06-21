Polis Sınava Geç Kalan Öğrencilere Yardım Etti

Adana'da sınava geç kalan öğrencileri polis yetiştirdi

ADANA - Adana'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı heyecanı yaşanırken, sınava geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri yetişti.

Kent genelinde binlerce aday sabah saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Ancak bazı öğrenciler, sınav saatine yetişmekte zorlandı. Bu noktada devreye önceden tedbir alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri girdi. Polisler, geç kalan öğrencileri devriye araçları ve Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı "şahin" timlerinin motosikletleriyle sınav merkezlerine ulaştırdı.

Ekiplerin zamana karşı yarışı ile bir çok adayın sınava yetiştiği bildirildi.