Polisler Küçük Kız İçin Seferber Oldu

Küçük kız çocuğu için polisler seferber oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da eve gitmek isterken düşerek başını taşa vurup yol kenarında baygınlık geçiren yaşı küçük kız çocuğu için polis ekipleri seferber oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Vartana bölgesinde eve giden 15 yaşlarındaki H.T., isimli kız çocuğu, ayağının takılıp yere düşmesi ve başını taşa vurması sonucu baygınlık geçirdi. Bu esnada devriye görevi yapan polis ekipleri, yol kenarında yüz üstü hareketsiz yatan H.T'yi fark etti. Polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirerek ambulans talebinde bulundu. Bir süre sonra ambulansın gecikeceğini fark eden polis ekipleri zaman kaybetmemek için H.T'yi ekip aracına koyarak hastanenin yolunu tuttu. Sirenler çala çala hızlı bir şekilde hastaneye getirilen kız çocuğunu kucaklayan polis ekipleri koşturarak H.T'yi müdahale odasına yetiştirdi. Burada doktorlar tarafından müdahale edilen kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. H.T'nin ailesi örnek davranış sergileyen polis ekiplerine teşekkür etti.