Tüketiciler Birliği Başkanı'ndan Polislerin Çalışma Şartlarına İlişkin Çağrı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Polis Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında, polislerin çalışma şartlarının düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Şahin, polislerin güvenliğinin sağlanmasının kamu güvenliği açısından kritik olduğunu vurgulayarak, 'Polisin bizim güvenliğimizi sağlaması için önce kendi güvenliğinin sağlanması gerekir' dedi.

Polislerin şark hizmetleri ve çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade eden Şahin, özellikle ikinci şark görevinin kaldırılması veya süresinin uzatılması talebinde bulundu. Ayrıca, polislerin diğer memurlar gibi mesai haklarına sahip olması ve terfilerde liyakatin esas alınması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan olumlu gelişmeler beklediklerini dile getiren Şahin, 10 Nisan Polis Günü'nde somut adımların atılmasını umduklarını belirtti. Polislerin psikolojik ve fiziksel yüklerinin hafifletilmesinin topluma daha fazla fayda sağlayacağını vurgulayarak, bu konuda bakanlığın taahhütlerini hayata geçirmesini istedi.