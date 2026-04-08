Tüketiciler Birliği Başkanı'ndan Polislerin Çalışma Şartlarına İlişkin Çağrı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Polis Haftası dolayısıyla yaptığı basın açıklamasında, polislerin çalışma şartlarının düzeltilmesi ve güvenliklerinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Özellikle şark hizmetlerine ilişkin düzenlemelere dikkat çekti.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, Polis Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında, polislerin çalışma şartlarının düzeltilmesi gerektiğini belirtti. Şahin, polislerin güvenliğinin sağlanmasının kamu güvenliği açısından kritik olduğunu vurgulayarak, 'Polisin bizim güvenliğimizi sağlaması için önce kendi güvenliğinin sağlanması gerekir' dedi.

Polislerin şark hizmetleri ve çalışma saatlerine ilişkin düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade eden Şahin, özellikle ikinci şark görevinin kaldırılması veya süresinin uzatılması talebinde bulundu. Ayrıca, polislerin diğer memurlar gibi mesai haklarına sahip olması ve terfilerde liyakatin esas alınması gerektiğini söyledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan olumlu gelişmeler beklediklerini dile getiren Şahin, 10 Nisan Polis Günü'nde somut adımların atılmasını umduklarını belirtti. Polislerin psikolojik ve fiziksel yüklerinin hafifletilmesinin topluma daha fazla fayda sağlayacağını vurgulayarak, bu konuda bakanlığın taahhütlerini hayata geçirmesini istedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Polis Haftası, Mahmut Şahin, Güvenlik, Güncel, Polis, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

17:52
Trump’ın İsrail’in Lübnan’daki katliamına ilk yorumu skandal
Trump'ın İsrail'in Lübnan'daki katliamına ilk yorumu skandal
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:16
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
16:39
İsrail, Lübnan’ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
İsrail, Lübnan'ı vuruyor: Bölgeden gelen görüntüler dehşete düşürdü
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakikada tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakikada tam 100 saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:02:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.