Polislerin Yangınla Mücadelede Kuş Yavrularına Duyarlılığı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde dünden bu yana süren orman yangınına müdahaleye destek veren polis ekipleri, alevlerin arasından kurtardığı kuş yavrularını simit ve suyla besledi.

Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören, Üçgedik ve Alazi mahallelerine de sıçrayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Dört mahalledeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın sırasında alevlerin arasında kalan kuş yavruları da polis ekiplerince kurtarıldı.

Ekiplerin, yuvalarını bozmadan TOMA'ya aldığı kuş yavrularını simit ve suyla beslemesi cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Valilik tarafından paylaşılan o anlara ilişkin, "Kahraman polislerimiz Hatay'da devam eden orman yangınında buldukları kuş yuvasındaki minik dostlarımızı yalnız bırakmadı. Bir yandan alandaki güvenliği sağlayan, diğer yandan söndürme çalışmalarına katılan polislerimiz, diğer bir yandan da minik dostlarımız için seferber oldu. Onları elleriyle besleyerek sağlık durumlarını kontrol etti, güvende olduklarından emin oldu. Her can bizim için kıymetli." ifadeleri kullandı.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.