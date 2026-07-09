Mersin'in Bozyazı ilçesinde polis ekipleri dolandırıcılık olaylarına karşı site yöneticileri ve görevlilerine bilgilendirme yaptı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, ilçede bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, ziyarette bulundukları site yöneticileri ve görevlilerine, dolandırıcılık yöntemleri ve alınacak tedbirler konusunda bilgi verdi, broşür dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Polisten Bozyazı'da Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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