Polisten Dolandırıcılık ve Yangın Uyarısı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde polis ekipleri tarafından vatandaşlara yönelik dolandırıcılık ve orman yangınlarına karşı bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda görev yapan polis ekipleri, "Dolandırıcılık ve Orman Yangınları Nasıl Önlenir" konulu broşürler dağıttı.

Ekipler, özellikle iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık olaylarına ve yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangını riskine karşı uyarılarda bulunurken, vatandaşlardan herhangi bir şüpheli veya olumsuzluk durumunda zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmalarını istedi.

Bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.