Polisten Huzur Mesajı: Müzik ve Şarkılarla

06.04.2026 17:27
Kars'ta polisler, 10 Nisan Polis Haftası'nda tarihi mekanlarda şarkılarla huzur mesajı verdi.

Kars'ta polis ekipleri, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehrin simge noktalarında şarkılar söyleyerek huzur mesajı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yılı dolayısıyla "Emniyet için çal, huzur için söyle" adlı bir müzik çalışması yaptı.

Kentte görevli 19 polis, yöreye özgü "Ay saçı burma" ve "Kağızman'a ısmarladım nar gele" şarkılarını tarihi Kars Kalesi, Ani Ören Yeri, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Kümbet Cami, Susuz Şelalesi, Çıldır Gölü, Fethiye Camisi, Sarıkamış Kayak Merkezi, Bedesten bölgesi ile tarihi mekanlarda seslendirdi.

Huzur mesajı verilen ve klip haline getirilen çalışma, Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından şu notla paylaşıldı:

"Bu kez sadece telsiz sesleri değil, enstrümanlar konuşuyor. 'Emniyet için çal, huzur için söyle' çalışmamızla Türkiye'nin melodilerini güvenle buluşturduk. Huzurumuzun mimarlarından sizlere müzikal bir sürpriz. Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 181. yılı kutlu olsun."

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu Günlerdir kayıp olan kadının cesedi gölde bulundu
İran’daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla
Çanakkale’de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti Çanakkale'de eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i liderliği geri aldı Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i liderliği geri aldı

17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
16:16
ABD-İsrail’den İran’a yeni saldırı Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
ABD-İsrail'den İran'a yeni saldırı! Şiraz Petrokimya Kompleksi vuruldu
