Polisten Huzur Mesajı: Müzik ve Şarkılarla

Kars'ta polis ekipleri, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında şehrin simge noktalarında şarkılar söyleyerek huzur mesajı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yılı dolayısıyla "Emniyet için çal, huzur için söyle" adlı bir müzik çalışması yaptı.

Kentte görevli 19 polis, yöreye özgü "Ay saçı burma" ve "Kağızman'a ısmarladım nar gele" şarkılarını tarihi Kars Kalesi, Ani Ören Yeri, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Kümbet Cami, Susuz Şelalesi, Çıldır Gölü, Fethiye Camisi, Sarıkamış Kayak Merkezi, Bedesten bölgesi ile tarihi mekanlarda seslendirdi.

Huzur mesajı verilen ve klip haline getirilen çalışma, Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından şu notla paylaşıldı:

"Bu kez sadece telsiz sesleri değil, enstrümanlar konuşuyor. 'Emniyet için çal, huzur için söyle' çalışmamızla Türkiye'nin melodilerini güvenle buluşturduk. Huzurumuzun mimarlarından sizlere müzikal bir sürpriz. Türk Polis Teşkilatımızın Kuruluşunun 181. yılı kutlu olsun."