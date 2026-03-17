Polisten İftar İkramı - Son Dakika
Polisten İftar İkramı

17.03.2026 16:10
Şarkışla'da polis, sürücüleri iftar saatinde döner ve ayranla ödüllendirdi.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde polis ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları sürücülere iftar için döner ve ayran ikram etti.

İlçe girişinde Sivas-Kayseri kara yolundaki polis kontrol noktasında görev yapan Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tedbirleri kapsamında sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi. Uygulama kapsamında ekipler tarafından durdurulan araçlardaki sürücülere iftar saatinde döner, ayran ve çikolata ikram edildi.

Şarkışla İlçe Emniyet Müdür Vekili Alparslan Öcal, "Şarkışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olarak bugün yapmış olduğumuz yol uygulamasında vatandaşlarımızı hem bayram tedbirleri kapsamında sürüş güvenliği için bilgilendirdik hem de vatandaşlarımıza döner ve ayran ikram ettik. Ayrıca Kadir Gecelerini de tebrik ederek yollarına devam etmelerini sağladık" dedi.Uygulamada durdurulan bazı sürücüler de ilk kez böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Haber: Yıldırım ŞİMŞEK/ŞARKIŞLA (Sivas),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polisten İftar İkramı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Çakar'dan Galatasaray taraftarını delirten sözler
Fenerbahçe'den Dzeko'ya büyük ayıp
İsveç, Rus tankerine böyle çıktı
Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
SON DAKİKA: Polisten İftar İkramı - Son Dakika
