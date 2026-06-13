Polisten LGS Öğrencilerine Yardım - Son Dakika
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Polisten LGS Öğrencilerine Yardım

13.06.2026 16:06
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Hatay'da polis, LGS'ye geç kalan 2 öğrenciyi okullarına yetiştirdi.

Hatay'da polis ekipleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumuna geç kalma riski bulunan 2 öğrenciyi okullarına götürdü.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu öncesi kimlik ve belgelerini unutan 2 öğrenci, sınava yetişebilmek için polisten yardım istedi.

Polis ekipleri, otomobil ve motosikletlerine aldıkları adayların eksikliklerini gidererek sınav merkezlerine yetiştirdi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Polis, Hatay, LGS, Son Dakika

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