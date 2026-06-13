Polisten LGS Öğrencilerine Yardım

Hatay'da polis ekipleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumuna geç kalma riski bulunan 2 öğrenciyi okullarına götürdü.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu öncesi kimlik ve belgelerini unutan 2 öğrenci, sınava yetişebilmek için polisten yardım istedi.
Polis ekipleri, otomobil ve motosikletlerine aldıkları adayların eksikliklerini gidererek sınav merkezlerine yetiştirdi.
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