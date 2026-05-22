Politik ve Ekonomik Etkinlikler - Son Dakika
22.05.2026 00:10
Cevdet Yılmaz ve bakanlar çeşitli program ve açılışlara katılacak, istatistikler paylaşılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans programı ile Tek Durak Ofis açılış programına katılacak.

(İstanbul/10.20/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bağcılar Belediyesi Çeyiz Evi'nin açılışı ile Güçlü Aile Mutlu Gelecek Projesi kapanış programına iştirak edecek.

(İstanbul/16.00/16.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MÜSİAD ile Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü ile "2. Çocuk Edebiyatı Öğretmen Kongresi: Dijital Çağda Çocuk Edebiyatı ve Yeni Yaklaşımlar" programına katılacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu başkanlığında parti genel merkezinde Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu olağanüstü toplanacak.

(Ankara/10.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ziya Gökalp Anma Yılı programına katılacak, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Diyarbakır/09.00/13.00/13.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayinin Dönüşümü ve Teşvikler Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal 7 Medya Grubu tarafından düzenlenen "Bağlan, Düşün, Dönüştür, 5G, Yapay Zeka ve Teknoloji" konulu Yükselen Türkiye Zirveleri Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü girdi endeksleri ile yapı izin istatistiklerini ve nisan ayı dış ticaret istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ilk çeyreğe ilişkin Türkiye dış borç İstatistiklerini, mayıs ayına ilişkin hanehalkı beklenti anketi, sektörel enflasyon beklentileri, imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile reel kesim güven endeksini, mart ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonu ile haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00/14.30)

5- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç'te düzenlenecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Helsingborg)

2- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington)

3- ??İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs)

4- ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek Türkiye Yüzyılında Yatırım ve Finans programına katılacak.

(İstanbul/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde Bakanlık ile Türk Telekom arasında protokol imzalanacak.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini izleyecek.

(Antalya/20.45)

2- Yunanistan'da düzenlenen Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun yarı finalinde Olympiakos-Fenerbahçe Beko, Valencia Basket-Real Madrid maçları yapılacak.

(Atina/18.00/21.00)

3- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/17.30)

4- Dünya Etnospor Birliğinin organize ettiği 8. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde devam edecek.

(İstanbul/10.00)

***

Kaynak: AA

