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Polonez İşçilerine Yürüyüş Engeli

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Sendikalı oldukları için işten çıkarılan Polonez işçileri, Çatalca'dan Ankara'ya yürüyüşe çıkmak istedi.

06.12.2024 10:21
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(İSTANBUL) Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılınca 140 gün önce direnişe başlayan Polonez işçilerinin, Çatalca'dan Ankara'ya "Anayasal Hak Yürüyüşü" çevik kuvvet tarafından engelleniyor.

TÜRK-İŞ'e bağlı TEK GIDA-İŞ sendikasına üye oldukları için işten atılan bir grup işçinin direnişi 5. ayına yaklaşırken, işçiler bugün saat 11.00'de Çatalca'dan Ankara'ya "Anayasal Hak Yürüyüşü" başlatacaklarını duyurmuştu. Sabah saatlerinde fabrikanın önünde toplanmaya başlayan işçilerin önü çevik kuvvet tarafından kesildi. "Hak, Hukuk, Adalet", "Ankara, Ankara, duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri" şeklinde slogan atan, sendika önlükleri ve ellerindeki bayraklarla yürümek isteyen işçilere izin verilmiyor.

"Tarladan yola giden 5 Polonez işçisi ters kelepçeyle gözaltına alındı"

Sendikanın örgütlenme uzmanlarından Suat Karlıkaya, engellemeye, "Gücünüz işçiye yetiyor değil mi? Polonez işçileri olarak emniyet güçleri tarafından ablukaya alınmış vaziyetteyiz. Ne çadıra girişimize ne yürüyüşümüze izin veriliyor. Biz bu memleketin onurlu işçileriyiz. Hakkımız olanı alacağız. Şu görüntüyü yaratanlar izlesinler ve utansınlar!" sözleriyle tepki gösterdi. Karlıkaya, "Tarladan yola giden 5 Polonez işçisi yine ters kelepçeyle gözaltına alındı. Arkadaşlarımız serbest bırakılıp yol açılana kadar açlık grevine başladık. Nereden inceldiyse oradan kopsun artık. Bu ülke neresi ya. Dönmeyeceğiz yolumuzdan yolu açın diyoruz" ifadelerini paylaştı

Bölgede bekleyiş sürüyor.

SÜRECEK

Kaynak: ANKA

Politika, Sendika, Ekonomi, Güncel, Ankara, Son Dakika

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