Polonya Adalet Bakanı Zurek, hükümetin AB arabuluculuğuna açık olduğunu söyledi

Polonya Adalet Bakanı Waldemar Zurek, hükümetin Anayasa Mahkemesi konusunda yaşanan krizin çözümü için Avrupa Birliğinin (AB) arabuluculuğuna açık olduğunu ancak Brüksel'in henüz böyle bir görüşme önermediğini söyledi.

Brüksel merkezli EUobserver haber sitesinin haberine göre, Bakan Zurek, Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin 30 Ekim'de görevlerinden uzaklaştırılmalarıyla ülkede patlak veren kriz sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zurek, hükümetin Anayasa Mahkemesi konusunda yaşanan anlaşmazlığın çözümü için AB arabuluculuğuna açık olduğunu ancak Brüksel'in henüz böyle bir görüşme önermediğini belirterek, hükümetin de bu yönde talepte bulunmadığını kaydetti.

Arabuluculuğa açık olsalar da uzlaşma için karşı tarafın da istekli olması gerektiğini ifade eden Zurek, uzlaşmaya varılabilmesi için öncelikle görüşülecek bir muhatabın bulunması gerektiğini söyledi.

Zurek, bu görüşmelerin bir ilerleme sağlayıp sağlamayacağının henüz bilinmediğini aktararak, parlamento tarafından yasal olarak seçilen Anayasa Mahkemesi üyelerine görevlerinden ayrılmalarını söyleyemeyeceklerini dile getirdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise hükümet ile Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki arasında yargıçların ve büyükelçilerin atanması konusunda yaşanan anlaşmazlığın "duygusal" aşamasının sona yaklaşmakta olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi konusundaki hukuki sorunun kendi açısından çözüldüğünü vurguladı.

Anayasa Mahkemesi krizinin aşılması için yeni öneri

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Anayasa Mahkemesindeki krizin çözümü amacıyla partisinin hazırladığı anayasa değişikliği önerisini kamuoyuyla paylaştı.

Önerinin, mevcut Mahkeme üyelerinin görev sürelerinin sona erdirilerek emeklilik statüsüne geçirilmesini ve yeni bir yargıç heyetinin oluşturulmasını öngördüğünü aktaran Kosiniak-Kamysz, düzenlemeyle Mahkemenin güvenilirliğinin yeniden tesis edilmesini amaçladıklarını vurguladı.

Öte yandan, Polonya'da 46 büyükelçi atamasının da Cumhurbaşkanı'nın onayını beklediği bildirildi.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi krizi

Polonya Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde 30 Ekim'de Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski ve Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinden uzaklaştırıldıklarına ilişkin duyuru yayımlanmıştı.

Gelişmeler üzerine Anayasa Mahkemesi binası önünde muhalefetteki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) Genel Başkanı Jaroslaw Kaczynski, eski Başbakan ve muhalefetteki Rozwoj Plus oluşumunun lideri Mateusz Morawiecki ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Julia Przylebska'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi toplanmış, mahkeme binası polis ablukasına alınmıştı.

Polis, bazı göstericilerin mahkemenin çitlerini aşmasının, bazılarının da polis memurlarına çeşitli cisimler atmasının ardından 3 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Swieczkowski ve yardımcısının görevlerinden uzaklaştırıldıklarının duyurulmasının ardından Anayasa Mahkemesinin en kıdemli yargıcı Anna Korwin-Piotrowska, mahkemenin yönetimini üstlendiğini iddia etmişti.

Senegal'e gitmek üzere havalanan Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin uçağı, Anayasa Mahkemesindeki olaylar nedeniyle İspanya üzerinden Polonya'ya geri dönmüştü. Uçuş takip platformu Flightradar24'ün verilerine göre, Nawrocki'nin dönüş uçuşunu 1 milyondan fazla kişi takip etmişti.

Anayasa Mahkemesi binasına gelen Nawrocki ile mahkeme üyeleri arasında, Nawrocki'nin binaya girmeye çalıştığı sırada arbede yaşanmıştı.

Polonya'nın Pekin Büyükelçisi Jakub Kumoch, Bükreş Büyükelçisi Pawel Soloch, Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Krzysztof Szczerski ülkedeki anayasa krizine tepki olarak istifa etmişti.

Mahkeme binası çevresinde polis ablukası devam ediyor.

Gelişmeler üzerine eski Başbakan Morawiecki, Başbakan Tusk liderliğindeki hükümete karşı güvensizlik önergesi vereceklerini duyurmuştu.