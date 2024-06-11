Polonya-Belarus Sınırında Tampon Bölge Oluşturulacak

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VARŞOVA, 11 Haziran (Xinhua) -- Polonya Başbakanı Donald Tusk, Polonya- Belarus sınırı boyunca bir tampon bölge oluşturulacağını duyurdu.

Tusk, Pazartesi günü Polonya'nın kuzeydoğusundaki Bialystok kentinde gerçekleşen bir hükümet toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Tusk, "Bir karar tasarısını kabul ettik. Buna göre İçişleri Bakanlığı, Belarus sınırında bir tampon bölge kurulmasına ilişkin kararname yayımlayacak" dedi.

Tusk, bu hamleyle yasadışı göçmenlerin sınırı geçmesinin zorlaştırılması ve sınır muhafızları, polis ve askerler için daha iyi koşullar oluşturulmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.

Tusk, tampon bölgenin onlarca kilometre uzunluğunda olacağını ve genişliğinin yaklaşık 200 metreye ulaşacağını kaydetti.