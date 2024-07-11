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Polonya Cumhurbaşkanı: Ukrayna'nın NATO üyeliğini engelleyemezsiniz

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'nın NATO üyeliğini dışarıdan hiç kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi. Duda, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın NATO üyelik sürecinin sadece Ukrayna halkı ve NATO üyesi ülkeler tarafından kararlaştırılacağını belirtti. Duda, NATO'nun Ukrayna'yı desteklediğini ve Ukrayna'nın NATO yolundan geri dönmeyeceğine inandığını ifade etti.

11.07.2024 10:35
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Ukrayna'nın NATO üyeliğini dışarıdan hiç kimsenin engelleyemeyeceğini söyledi.

Polonya'nın PAP ajansının haberine göre, Duda, NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği ABD'nin başkenti Washington'da basına açıklama yaptı.

Ukrayna'nın NATO üyelik sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Duda, bu kararın sadece Ukrayna halkı ve NATO üyesi ülkeler tarafından alınacağını belirtti.

Polonyalı lider, "Dışarıdan hiç kimse Ukrayna'nın NATO üyeliği kararını engelleyemez. Bir ülkenin ittifaka katılıp katılmayacağına karar veren NATO üyeleri ve ilgili ülke toplumunun dışında hiç kimse." dedi.

NATO'nun Ukrayna'yı desteklediğini vurgulayan Duda, "Washington'daki zirvenin Ukrayna'nın NATO yolundan geri dönmeyeceğinin göstergesi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Duda, Ukrayna halkının da ittifaka katılmak istediğini belirterek, "NATO'da Ukrayna'ya ilişkin tek soru ülkenin ne zaman ittifaka katılacağı. Devam eden bir savaş var. Ukrayna diğer ittifak üyeleriyle eşit şartlarda üye olmalı. Aksi takdirde NATO da savaşa dahil olmuş olur, bunu da kimse istemez." dedi.

Kaynak: AA

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