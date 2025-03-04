Polonya'da Büyük Enerji Depolama Projesi

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VARŞOVA, 4 Mart (Xinhua) -- Portekizli Greenvolt Grubu'nun iştiraki olan Greenvolt Power ile Çinli BYD Energy Storage şirketi Polonya'da iki büyük ölçekli enerji depolama projesinin tasarımı ve işletilmesi için bir sözleşme imzaladı.

Toplam 1,6 gigavat-saat kapasiteye sahip projelerin ilk aşaması kapsamında trafo altyapısının inşası sürüyor. Turosn Koscielna ve Nowa Wies Elcka bölgelerinde kurulacak olan iki depolama tesisinin, 2028 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor.

Ortaklığın önemine dikkat çeken Greenvolt Grubu CEO'su Joao Manso Neto, "Enerji depolama, yenilenebilir enerjinin entegrasyonunu en üst düzeye çıkarmanın anahtarıdır. Bu anlaşma, bu teknolojinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor ve enerji depolama sektöründe lider bir oyuncu olarak kalma hedefimizi bir kez daha teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 18 yıldır Polonya'da faaliyet gösteren Greenvolt Grubu, Greenvolt Power aracılığıyla rüzgar, güneş ve enerji depolama projeleri geliştiriyor. BYD Energy Storage ise Çin'in önde gelen batarya enerji depolama sistemleri sağlayıcılarından biri konumunda.

Bu işbirliği BYD'nin Avrupa pazarında büyüdüğü anlamına da geliyor. Projelerin, Polonya'nın yenilenebilir enerji entegrasyonunu artırmada ve şebeke istikrarını güçlendirmede önemli bir rol oynaması bekleniyor.