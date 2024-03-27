Polonya'da eski Adalet Bakanı Ziobro'nun evine baskın düzenlendi

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Polonya Ulusal Savcılığı, İç Güvenlik Teşkilatının (ABW), Adalet Bakanlığında yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin ülke çapında yürütülen soruşturma kapsamında eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'nun evine baskın düzenlediğini açıkladı.

Savcı Przemyslaw Nowak, eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro döneminde Adalet Fonu'nun kullanımında yolsuzluk yapıldığı iddialarına dair yürütülen soruşturma kapsamında ABW ekiplerinin, Ziobro ve dört eski milletvekilinin mülkleri dahil ülke çapında çok sayıda yerde arama yaptığını duyurdu.

Ülke basınındaki habere göre, baskınlarda, ismi açıklanmayan 4 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Polonya'nın güvenlik hizmetleri koordinatörü sözcüsü Jacek Dobrzynski, basına yaptığı açıklamada, ABW'nin söz konusu aramalarının "kamu görevlilerinin yetkilerini aşması ve görevlerini yerine getirmemesi" iddialarıyla ilgili olduğu bilgisini paylaştı.

Polonya'da ocak ayı sonunda Başsavcı Adam Bodnar, suç mağdurlarına yardım ve suçluların rehabilitasyonu amacıyla oluşturulan Adalet Fonu'nda yolsuzluk yapıldığı iddialarını incelemek üzere Ulusal Savcılık bünyesinde soruşturma ekibi kurmuştu.

Eski Adalet Bakanı Ziobro ise 2015-2023 dönemindeki görevi sırasında Adalet Fonu'nu siyasi amaçlarla kullanmakla suçlanmıştı.