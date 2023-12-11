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Polonya'da Hükümet Güvenoyu Alamadı - Son Dakika
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Polonya'da Hükümet Güvenoyu Alamadı

Polonya'da Başbakan Mateusz Morawiecki liderliğindeki Hukuk ve Adalet Partisi hükümeti parlamentodan güvenoyu alamadı. Hükümet, Sejm'de yapılan güven oylamasını kaybetti ve yeni bir başbakan adayı belirlemek için Sejm'in Donald Tusk'u göstermesi bekleniyor.

Polonya\'da Hükümet Güvenoyu Alamadı
11.12.2023 - 18:41,
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Polonya'da Başbakan Mateusz Morawiecki liderliğindeki Hukuk ve Adalet Partisi hükümeti parlamentodan güvenoyu alamadı.

Hükümet, parlamentonun alt kanadı Sejm'de yapılan güven oylamasını kaybetti.

Morawiecki liderliğindeki hükümet lehine 190 oy kullanılırken, 266 aleyhte oy kullanıldı.

Sejm, şimdi yeni bir başbakan adayı belirleyecek.

Yeni adayın Sivil Koalisyon, Üçüncü Yol ve Sol Parti'nin desteklediği Donald Tusk olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bugün ilerleyen saatlerde Sejm'in Tusk'u başbakan adayı olarak göstermesi bekleniyor. 2007-2014 yılları arasında Sivil Platform hükümetlerinde başbakanlık yapan Tusk, 12 Aralık'ta hükümetinin programını Sejm'e sunacak ve bunu güven oylaması izleyecek.

Tusk ve kabinesine 13 Aralık'ta Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından yemin ettirilmesi bekleniyor.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, 15 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından hükümet kurma görevini seçimlerde birinci olan ancak meclis çoğunluğunu sağlayamayan Hukuk ve Adalet Partisi'nin temsilcisi mevcut Başbakan Mateusz Morawiecki'ye vermişti.

Morawiecki'nin güven oylamasını kazanmak için parlamentonun alt kanadı Sejm'de mutlak çoğunluğun desteğini alması gerekiyordu.

Kaynak: AA
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