Polonya'da İsrail Yetkililerine Suç Duyurusu

25.05.2026 13:03
Polonya'da, Gazze'deki saldırılardan dolayı İsrailli yetkililere soykırım ve savaş suçlarıyla suçlamada bulunuldu.

Hind Rajab Vakfının (HRF) yazılı açıklamasına göre, HRF, Polonya-Filistin Adalet Girişimi (KAKTUS), Küresel Sumud Filosu'ndan 2 Polonyalı aktivist ile Filistin kökenli Polonya vatandaşları Amjad Agha ve Ahmed Elsaftawy'in yaptığı suç duyurusu, Wroclaw Bölge Savcılığına sunuldu.

Suç duyurusu başvurusunda, aralarında İsrail'in eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, eski Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, eski Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer üst düzey isimlerin bulunduğu İsrailli yetkililer hakkında "soykırım, insanlığa karşı suçlar, savaş suçları ve uluslararası suçlara teşvik" suçlamaları yer aldı.

İsrailli yetkililerin 7 Ekim 2023 sonrasında Gazze'deki sivil nüfusu fiziksel olarak yok etmeyi amaçlayan bir insani kriz oluşturup sürdürdüklerine işaret edilen başvuruda, Gazze'deki insani felaketin "önceden planlanmış ve koordine edilmiş bir strateji" olduğu belirtildi.

Başvuruda, bu uygulamaların Gazze'de açlık, hastalık, yetersiz beslenme ve kitlesel ölümlere yol açtığı vurgulandı.

Polonya vatandaşı Agha, savaşta evini ve 231 aile ferdini kaybettiğini aktararak, "İsrail, Gazze'de yalnızca evlerimizi, okullarımızı, hastanelerimizi ve üniversitelerimizi gömmedi. Kaybımızı tarif edebileceğimiz dili de gömdü. Bu yüzden bu başvuruyu yapıyorum çünkü artık kelimelerimizin taşıyamadığı şeyi hukukun adlandırmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Elsaftawy ise ailesinin gıda ve ilaç ablukası altında yaşadığı acılara tanık olduğunu, 34 yakınını kaybettiğini ve kız kardeşinin Gazze'de "yetersiz beslenme ve felaket düzeyindeki insani koşullar" nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Başvuruda ayrıca geçen yıl Gazze'ye yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu misyonuna yönelik müdahaleler, suçlamalar arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HRF Hukuk Direktörü Natacha Bracq, dünyanın, çok uzun süredir Gazze halkına karşı açlık ve yıkım mekanizmasının kullanılmasını sessizce izlediğini belirterek, "Bu başvuru, coğrafya ve vatandaşlığın, insanlığa karşı suç işleyenleri koruyamayacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

KAKTUS Girişiminden yapılan açıklamada ise şikayet başvurusunun, "Polonya adalet sistemi için bir sınav" olduğu ve uluslararası hukuka göre kitlesel suçların resmi görev veya makamlarla korunamayacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

