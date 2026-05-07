Polonya'dan İsrail'e Dini Ayrımcılık Kınaması

Polonya Dışişleri Bakanlığı, İsrailli askerin Lübnan'da Meryem Ana heykeline hakaretinden derin endişe duyduğunu belirterek, dünyadaki tüm dini ayrımcılıkları kararlılıkla kınadığını bildirdi.

Polonya Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı bir askerin Lübnan'da Meryem Ana heykeline saygısızlık göstermesini içeren başka bir olaydan dolayı endişe duydukları belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, bu tür eylemlerin Hristiyanların dini duygularını incittiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından 1948'de kabul edilen ve "herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğü hakkına sahip olduğunu" belirten İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 18. maddesine dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in de Birleşmiş Milletler'e katılarak söz konusu beyannamede ifade edilen değerleri kabul ettiği ifade edildi.

Açıklamada, "Her devletin bu temel hakka saygı gösterme sorumluluğu bulunmaktadır. Polonya'da dini duygulara hakaret etmek cezalandırılabilir bir suçtur. İsrail temsilcilerinin Hristiyanların dini duygularını ihlal eden tekrarlanan olayları, Orta Doğu'da barış ve iş birliğini teşvik etme çabalarını zayıflatmaktadır. Polonya Dışişleri Bakanlığı, dünyadaki tüm dini ayrımcılık biçimlerini kararlılıkla kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, bakanlığın açıklamasının ardından konuyla ilgili ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sikorski, İsrail askerlerinin diğer dinlere ve kültürlere saygı konusunda eğitime ihtiyaç duyduğunu vurguladığı paylaşımında, "Gazze'de yaşanan yeni can kayıpları ile Batı Şeria'daki yerleşimcilerin taşkınlıkları da kabul edilemezdir. İsrail, 'İşgalci güç' olarak kontrolü altında tuttuğu insanlara yönelik muameleden sorumludur." ifadelerini kullandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail askerinin Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Debel'de Meryem Ana heykelinin ağzına sigara koyduğu fotoğrafı teyit edilmişti.

Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele saldırı tepki toplamıştı

İsrail ordusuna mensup bir asker, 19 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde İsrail'in işgal altında tuttuğu beldelerden Deyr Seryan'da Hazreti İsa'yı simgeleyen heykeli balyozla parçalamıştı.

İsrail ordusu, olaya ait fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olay için özür dilerken, heykeli tahrip eden ve fotoğraflayan iki askerin muharebe görevinden uzaklaştırıldığı ve haklarında 30 gün askeri hapis cezası verildiği açıklanmıştı.

Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele saldırının tepki toplamasının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, diplomat George Deek'i Hristiyan Dünyası Özel Temsilcisi olarak atamıştı.