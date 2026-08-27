Polonya'dan Meta'ya 250 Milyon Avro Ceza Talebi - Son Dakika
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Polonya'dan Meta'ya 250 Milyon Avro Ceza Talebi

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Polonya, Meta'nın zararlı içeriklere karşı yetersizliğini gerekçe göstererek AB'den ceza istedi.

Polonya, sosyal medya şirketi Meta'nın zararlı reklam ve içeriklere karşı yetersiz müdahalesini gerekçe göstererek Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan 250 milyon avro ceza uygulamasını talep etti.

Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dijital platformların eylemlerinde tam sorumluluk alması gerektiğini belirterek, Meta'ya 250 milyon avro ceza uygulanmasını talep ettiğini kaydetti.

Meta'nın yayınlanan içerikler üzerinde kontrol eksikliği olduğuna dikkati çeken Gawkowski, "AB Komisyonuna Meta'ya 250 milyon avroluk bir ceza uygulanmasına yönelik resmi bir talep ilettim. Polonyalılar, zararlı reklam ve aldatıcı içerikleri engellemedeki etkisizlik ve yetersizliği tolere etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Gawkowski, AB Komisyonundan soruşturmayı hızlı bir şekilde yürütmesi ve cezayı uygulamaya koymasını beklediğini aktararak, "Kanıtlar fazlasıyla mevcut. Meta'yı, dolandırıcılık, sahte reklam ve yasa dışı uygulamaların tanıtımını ortadan kaldıran etkili araçları devreye sokma çağrısında bulunuyorum. Platformdaki bu 'vahşi batı' sona ermeli." görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Polonya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Polonya'dan Meta'ya 250 Milyon Avro Ceza Talebi - Son Dakika
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