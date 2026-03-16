Polonya'dan NATO'ya Hürmüz Boğazı Değerlendirmesi

16.03.2026 16:40
Sikorski, ABD talep ederse Hürmüz Boğazı'nın korunmasını NATO'da görüşebileceklerini belirtti.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, ABD'nin talepte bulunması durumunda NATO'da Hürmüz Boğazı'nın korunmasının görüşülebileceğini belirtti.

Polonya'nın ulusal radyosu Polskie Radio'nun haberine göre, Dışişleri Bakanı Sikorski, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklama yaptı.

Sikorski, "Hürmüz Boğazı'nın korunmasının görüşülmesi için NATO'ya bir talep gelirse, Amerikalı müttefikimize saygı ve iyi niyet gereği bunu değerlendireceğiz." dedi.

Güvenlik tehditlerinin görüşülmesi için kullanılan NATO Antlaşması'nın 4. Maddesi uyarınca şu ana kadar herhangi bir istişarenin başlatılmadığını söyleyen Sikorski, Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'nin böyle bir operasyona Polonya askerlerinin gönderilmesi seçeneğini şimdiden dışladığını hatırlattı.

Sikorski, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'dan söz ederken sık sık "biz" yerine "onlar" ve "Avrupa" ifadelerini kullanma alışkanlığından endişe duyduğunu vurguladı.

Polonya'nın AB'den çıkışını ifade eden "Polexit" ile ilgili soruyu da yanıtlayan Sikorski, Polonya'da bazı insanların AB'nin ülke için "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den daha büyük bir tehdit" olduğu yönündeki söylemlere kanmaya başladığını dile getirdi.

Sikorski, "İngiltere hükümeti de AB'den çıkış referandumunu ilan ederken kesinlikle çıkıştan yana olmadığını söylüyordu ama yine de çıktılar. Duygular bu şekilde körüklenebilir, AB hakkında o kadar çok yalan söylenebilir ki insanlar buna inanabilir." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamamasının "NATO'nun geleceği için çok kötü" olacağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza Tünelde müzik açıp araçtan inerek dans eden sürücüye dev ceza
İran, savaştan önce ABD’ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi İran, savaştan önce ABD'ye sunulan teklifi ilk kez açıkladı: Büyük bir tavizdi
Arda Güler’in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı Arda Güler'in muhteşem golünü Bakan Osman Aşkın Bak da kayıtsız kalamadı
Görülmemiş tepki Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı Görülmemiş tepki! Kocaelispor taraftarları, TFF binasının önüne siyah çelenk bıraktı
Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı Gençlerbirliği, Beşiktaş karşısında 10 kişi kaldı
Şırnak’ta sel ve heyelan Ev ve ahırlar zarar gördü Şırnak'ta sel ve heyelan! Ev ve ahırlar zarar gördü

17:37
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibine büyük şok
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibine büyük şok
17:11
İlber Ortaylı için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi
İlber Ortaylı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi
16:51
Görüntüler İngiltere’den İran’ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
Görüntüler İngiltere'den! İran'ı vuracak füzeler ABD uçaklarına yüklendi
16:50
Arda Güler’in yeni piyasa değeri bomba
Arda Güler'in yeni piyasa değeri bomba
16:01
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş Görüntülerdeki detaya dikkat
Kaymakamlık saldırganı katliama gelmiş! Görüntülerdeki detaya dikkat
16:01
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
