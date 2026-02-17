Polonya'dan Türkiye'ye Takdir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Polonya'dan Türkiye'ye Takdir

Polonya\'dan Türkiye\'ye Takdir
17.02.2026 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin bölgedeki istikrar rolünü takdir ettiğini belirtti.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Marcin Bosacki, " Türkiye'nin yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz. Türkiye'yi, özellikle bölgemizde dramatik biçimde değişen dünyada, istikrarı ve öngörülebilirliği sağlayan bir aktör olarak görüyoruz." dedi.

Bosacki, resmi temaslar için geldiği Türkiye'de, Türkiye-Polonya ilişkilerini ülkesinin Ankara Büyükelçiliği'nde AA muhabirine değerlendirdi.

"Polonya ve Türkiye 2009'dan bu yana stratejik ortak ve ilişkilerimiz gerçekten mükemmel düzeyde." ifadesini kullanan Bosacki, Türkiye'nin Ukrayna'ya yardımlarını ve NATO'nun doğu kanadını güçlendirme yönündeki çabalarını takdir ettiklerini dile getirdi."

Bosacki, Rusya'nın provokasyonları, insansız hava aracı (İHA) saldırıları ve bazı sabotaj eylemleri nedeniyle ciddi bir tehdit altında olunduğunu savundu.

"Öte yandan biz de Türkiye'ye, Avrupa Birliği (AB) içinde muhtemelen Türkiye'nin üyeliğinin en güçlü savunucusu olarak destek veriyoruz." diyen Bosacki, iki ülke arasında savunma sanayisindeki işbirliğine değindi."

Bosacki, Türkiye ile Polonya arasında daha fazla ticaret ve yatırım zamanı olduğunu vurgulayarak Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın Mart 2025'te Türkiye'ye yaptığı ziyarette ortaya konulan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara ulaşması hedefini hatırlattı.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türk ve Polonyalı girişimci ve sanayi insanlarının katkısıyla bu hedefe 2027 ya da 2028'de ulaşacaklarını umduğunu vurguladı.

Avrupa güvenliğinde Ankara'nın rolü

"Türkiye'nin yaptıklarını büyük takdirle karşılıyoruz. Türkiye'yi, özellikle bölgemizde dramatik değişikliklerin yaşandığı dünyada istikrarın ve öngörülebilirliğin aktörü olarak görüyoruz." diyen Bosacki, Türkiye'nin, Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünü de çok önemsediklerinin altını çizdi."

Bosacki, Ankara'nın iki ülke arasında esir takaslarına imkan sağladığını anımsatarak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü bu saldırgan savaşı çözmeye yönelik daha geniş bir plan içinde de rol oynamasını umuyoruz. Hepimiz barışı umut ediyoruz ancak barışın, Rusya üzerindeki daha güçlü ve kararlı bir baskı temelinde sağlanabileceğini düşünüyoruz. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in, barışın Rusya'ya savaştan daha fazla katkı sağlayacağını anlaması gerekiyor."

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Türkiye, Polonya, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya'dan Türkiye'ye Takdir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 2 işçi için zamanla yarış sürüyor
Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi Ünlü oyuncu bir telefonla kan davasını bitirdi
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu CHP’den kesin ihraç kararı 16 yaşındaki kıza tacizle suçlanıyordu! CHP'den kesin ihraç kararı
Murat Dalkılıç’ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş… Murat Dalkılıç'ın görüntüleri annesini de endişelendirdi: Altıma yaptığımı zannetmiş…

11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:33
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
Bu tarihlere dikkat: Kaçıranlar bayram ikramiyesi alamayacak
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
10:53
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
10:51
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Bakan Çiftçi son rakamı verdi: İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 12:19:07. #7.11#
SON DAKİKA: Polonya'dan Türkiye'ye Takdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.