Polonya Dışişleri Bakanı: Ukrayna'nın NATO'ya katılması olası görülmüyor

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Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'nın güvenlik garantileri sorunu çözülmeden NATO'ya katılmasının "olası" görülmediğini söyledi.

Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesine verdiği demeçte Sikorski, Ukrayna'nın NATO üyeliği sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sikorski, Ukrayna'nın güvenlik garantileri sorunu çözülmeden NATO'ya üyeliğini "olası" görmediklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı, Ukrayna'yı bu tür güvenlik garantileriyle örgüte davet etmenin "Rusya ile savaşa davetiye çıkaracağını" söyleyerek, "Polonya da dahil olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinde kamuoyunun buna hazır olduğundan şüpheliyim." dedi.

Ukrayna'nın üyeliğinin ele alınacağı temmuzdaki NATO zirvesine ilişkin de konuşan Sikorski, "Bildiğim kadarıyla bir davet planı yok." yorumunu yaptı.

Sikorski, 9 Mart'ta NATO askerlerinin Ukrayna'da bulunmasının "düşünülemez" olmadığını söylemişti.