Polonya Epstein Davasını Soruşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya Epstein Davasını Soruşturuyor

24.02.2026 15:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, Jeffrey Epstein'ın cinsel istismar ağına yönelik soruşturma ekibi kurdu.

Polonya'da, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerin son bölümünde ortaya çıkan bilgilerin ardından, cinsel istismar amacıyla reşit olmayanların nasıl işe alındığını soruşturmak üzere resmen bir ekip kuruldu.

Polonya'nın kamu yayıncısı TVP World'ün haberine göre, ABD Adalet Bakanlığı tarafından açıklanan belgelerdeki yazışmalar, Epstein ve ağının Polonya ile komşu ülkeleri genç kızlar için bir av sahası olarak gördüğünü gösteren bir yapıyı ortaya koydu.

Polonya makamlarınca, ülkenin Epstein'ın faaliyetlerindeki rolünü araştırmak için şimdiye kadar iki ekip kuruldu. Adalet Bakanı Waldemar Zurek'in başkanlık ettiği bir analiz ekibi, yaklaşık 3 milyon belgeden oluşan son dosyaları inceleyecek, savcılar ekibi de olası suçlara ilişkin delil arayacak.

Polonya Adalet Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, analiz ekibinin resmen kurulduğunu doğrulayarak, ABD makamlarından tüm gizli belgelerin ilgili yetkililerle paylaşılmasını isteyeceğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Polonya Adalet Bakanı Waldemar Zurek, Epstein olayının Polonya ile ilgili tüm yönlerine güvenilir ve tarafsız bir açıklama getirilmesini amaçladıklarını belirterek, "Polonya Devleti, Polonya topraklarında herhangi bir suç işlenip işlenmediğini ve Polonya vatandaşlarının olaya karışıp karışmadığını doğrulamalıdır." ifadelerini kullandı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk ise Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Pedofili, özellikle Jeffrey Epstein'in vakasındaki ölçekte olduğunda, insanlığa karşı bir suçtur. Buna karışanların yeri, kim oldukları fark etmeksizin, hapistir, uzun vadede ise cehennemdir. Bu konuda hiçbir uzlaşmaya yer yoktur."

Polonya Ulusal Savcılık Ofisi soruşturma ekibi kurdu

Polonya'nın Ulusal Savcılık Ofisi, yaptığı yazılı açıklamayla, 23 Şubat'ta resmen kurulan soruşturma ekibinin 2005-2018 yıllarında faaliyet gösteren "uluslararası nitelikte organize bir suç grubu" hakkında ön inceleme yapacağını duyurdu.

Savcılığa göre bu grup, Epstein'ın adı açıkça anılmasa da "Polonya vatandaşlarının da dahil olmasıyla" moda ajanslarında kariyer yapma vaadiyle reşit olmayanları aldatıp yanıltarak işe alma yoluyla insan ticareti yapmayı ve onları cinsel olarak istismar etmeyi amaçlıyordu.

Soruşturmayı üç deneyimli savcının yöneteceğini bildiren savcılığa göre daha ileri soruşturma başlatılıp başlatılmayacağına toplanan delillere göre karar verilecek.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, İnsan Hakları, Polonya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polonya Epstein Davasını Soruşturuyor - Son Dakika

Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler
İşte Türkiye’nin en zengin insanları Listeye bir isim ilk kez girdi İşte Türkiye'nin en zengin insanları! Listeye bir isim ilk kez girdi

16:35
Galatasaray’a karşı oynayacak mı Juventus’ta Kenan Yıldız gelişmesi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
16:00
Galatasaray maçı öncesi kötü haber Yıldız futbolcu oynayamayacak
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:29
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu, rapora rağmen beraat etti
15:10
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:51:23. #.0.4#
SON DAKİKA: Polonya Epstein Davasını Soruşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.