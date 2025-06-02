Polonya'nın Yeni Cumhurbaşkanı: Güvenlik Önceliği

Avrupa Birliği'nin (AB) Dönem Başkanlığını üstlenen Polonya merkezli düşünce kuruluşu Türkiye Araştırmaları Enstitüsünün Kurucu Başkanı Karolina Wanda Olszowska, Polonya'da Karol Nawrocki'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmesiyle ülkenin önceliğinin ulusal güvenlik olabileceğini belirtti.

Olszowska, Polonya'da dün yapılan seçiminin ardından ülkenin yeni Cumhurbaşkanı seçilen Nawrocki dönemindeki beklenti ve olası gelişmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

Polonya'da parlamenter bir sistem olduğunu ve bu nedenle cumhurbaşkanının tek başına ulusal politikada önemli değişiklikler yapamayacağını hatırlatan Olszowska, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Nawrocki'nin, ABD ile bağları güçlendirmeye önemli ölçüde vurgu yapmasını ve ulusal güvenliğe öncelik vermesini bekleyebiliriz. Kampanyası, özellikle Rusya'dan gelen güvenlik tehditleri göz önünde bulundurulduğunda, Polonya'nın kısmen bağımsız bir dış politika izlemesi gerektiği argümanına yoğun bir şekilde odaklandı. Bu çerçeve muhtemelen başkanlığının genel anlatısını şekillendirecektir."

Olszowska, ülkedeki çoğu büyük siyasi aktörün AB'den ayrılma fikrini desteklemediğine işaret etti.

"AB politikalarında, Polonya'nın ulusal bakış açısına daha fazla vurgu yapılmasını bekleyebiliriz"

Polonyalı siyasetçilerin AB içinde daha fazla özerklik arayışına odaklandığını ve bunu değerlendirdiğini belirten Olszowska, "(Polonya siyasetçileri arasında) Yaygın görüş, AB'nin Polonya'nın sesini ve bakış açısını Almanya ve Fransa gibi sözde 'eski AB' ülkelerinin olduğu kadar ciddiye alması gerektiğidir. Nawrocki yönetiminde, açık bir çatışma veya kopuştan ziyade, AB politikalarında, Polonya'nın ulusal bakış açısına daha fazla vurgu yapılmasını bekleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Olszowska, Polonya'nın doğu sınırının hemen ötesinde bir savaşın sürdüğünü ve buna ilişkin güvenliğin gündemde olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin, Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerini kolaylaştırmadaki rolünün önemli olduğuna değinen Olszowska, bir Rus zaferinin stratejik risklerini de kabul ettiklerinin altını çizdi.

"Nawrocki'nin NATO ile daha yakın işbirliğini ve uyumu desteklemesini bekleyebiliriz"

Olszowska, "Güçlenen ve cesaretlenen bir Rusya, Moskova'nın Orta Doğu, Karadeniz ve Afrika'nın bazı bölgelerindeki hırsları göz önüne alındığında, Orta ile Doğu Avrupa ve hatta ötesinde yeni tehditler oluşturabilir. Bu bağlamda NATO, Polonya'nın güvenlik mimarisinin temel taşı olmaya devam ediyor ve yeni başkanın ittifak ile daha yakın işbirliğini ve uyumu desteklemesini bekleyebiliriz." ifadelerine yer verdi.

Nawrocki döneminde ABD ile ilişkilerin zayıflamasının pek olası olmadığına da işaret eden Olszowska, şunları kaydetti:

"Nawrocki, seçim kampanya sırasında, ABD Başkanı Donald Trump ile uyumunu sık sık vurguladı ve bu ilişki çizgisinin devam etmesini bekleyebiliriz. Elbette birçok konuda ABD yönetiminin Polonya'nın güvenliği ve Ukrayna'daki savaş konusundaki duruşuna bağlı olacak."

Olszowska, Nawrocki'nin Washington ile bağlarını derinleştirme isteğinin, Polonya'nın AB'nin politikalarına karşı daha fazla bağımsızlık arayışına stratejik bir denge unsuru olarak görülebileceğinin altını çizdi.

Nawrocki'nin mevcut hükümetle kuracağı ilişkinin gelecek aylarda Polonya siyasetinin en zorlu yönlerinden biri olacağına işaret eden Olszowska, Polonya'nın derin bir şekilde kutuplaşmış durumda olduğunu ve iç gerginliklerin sıklıkla ulusal yönetimin etkinliğini zayıflattığını vurguladı. Olszowska, öncelik verilmesi gereken konunun, Polonya'nın var olma nedeni olan temel ulusal çıkarlar olduğunu kaydetti.

Nawrocki, oyların yüzde 50,9'unu alarak seçildi

Polonya'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin çekişmeli ikinci turunda kazanan, oyların yüzde 50,9'unu alan Nawrocki olmuştu.

Seçim öncesi anketlerde az farkla önde gösterilen Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ise 49,1'de kalmıştı.

Seçime katılım oranı yüzde 71,63 olmuştu.