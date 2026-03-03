Polonya Nükleer Güvenlikte Bağımsızlık Peşinde

Polonya Başbakanı DonaldTusk, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, ülkesinin askeri nükleer güvenlik konusunda pasif kalmak istemediğini belirtti.

HAZIRLIKLAR BAŞLAYACAK, PARİS'TE ZİRVE DÜZENLENECEK

Tusk, Polonya'nın kendi kapasitesi güçlendikçe, bu alanda gelecekte daha bağımsız hareket edebilmesi için hazırlık yapılacağını ifade etti. Fransa başta olmak üzere bu konuda müttefiklerle işbirliği yapacaklarını belirten Tusk, konuyla ilgili görüşmelere ilişkin kabineyi de bilgilendireceğini vurguladı. Tusk, bu ay Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Nükleer Enerji Zirvesi kapsamında diğer Avrupalı ortaklarla bu konuyu görüşme fırsatı bulacağını kaydetti.

İLK HAMLE MACRON'DAN GELMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, küresel gelişmelere dikkati çekerek Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini ve caydırıcılığını güçlendireceğini duyurmuştu. Macron, Avrupalı müttefiklere Fransa'nın caydırıcılık tatbikatlarına katılma olanağı sunacağını kaydetmişti.

Polonya Başbakanı Tusk da Macron'un duyurusunun ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Polonya, nükleer caydırıcılık programı konusunda Fransa ve en yakın Avrupalı müttefiklerinden oluşan bir grupla görüşmeler yürütüyor. Düşmanlarımızın bize saldırmaya asla cesaret edememesi için dostlarımızla birlikte silahlanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.