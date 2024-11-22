Polonya: Redzikowo Üssü Savunma Amaçlı

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VARŞOVA, 22 Kasım (Xinhua) -- Polonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pawel Wronski, ülkenin kuzeyindeki Redzikowo kentindeki ABD füze savunma üssünün tamamen savunma amaçlı olduğunu söyledi.

Wronski söz konusu açıklamayı perşembe günü, Redzikowo'daki yeni füze savunma üssünün genel nükleer savaş tehlikesini artıracağı iddiasında bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın eleştirilerine yanıt olarak yaptı.

Polonya Basın Ajansı'nın haberine göre iddiaları reddeden Wronski, Rusya'nın tehditlerinin, üssün nükleer silah barındırdığı yönündeki yanlış varsayım ve iddialara dayandığını belirterek bu iddiaların "saçma" olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta açılan "Aegis Ashore" olarak bilinen Redzikowo üssü, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) füze savunma sisteminin önemli bir parçasını oluşturuyor. NATO'ya ve ABD Avrupa Komutanlığı'na bağlı olan üs, kısa ve orta menzilli balistik füzeleri tespit edip engellemek üzere tasarlandı.