Polonya, Rusya ve Belarus sınırının güvenliğini artırmak için 2,5 milyar dolar yatırım yapacak - Son Dakika
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Polonya, Rusya ve Belarus sınırının güvenliğini artırmak için 2,5 milyar dolar yatırım yapacak

Polonya, Rusya ve Belarus sınırının güvenliğini artırmak için 2,5 milyar dolar yatırım yapacak

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Rusya ve Belarus'la paylaştığı sınırın güvenliğini artırmak amacıyla 2,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu. Tusk, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) doğudaki sınır güvenliğinden sorumlu olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda güvenliği artırmak amacıyla 2,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını ifade etti.

18.05.2024 18:46
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Rusya ve Belarus'la paylaştığı sınırın güvenliğini artırmak amacıyla 2,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını duyurdu.

Polonya'nın güneyindeki Krakov kentinde Monte Casino Savaşı'nın 80'inci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde konuşan Tusk, ülkesinin Rusya ve Belarus ile sınırı boyunca askeri kontrol noktalarının güçlendirilmesini amaçlayan "Kalkan-Doğu Projesi" için çalışmalarının başladığını belirtti.

Tusk, ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) doğudaki sınır güvenliğinden sorumlu olduğunu vurgulayarak, bu doğrultuda güvenliği artırmak amacıyla 2,5 milyar dolar yatırım yapacaklarını ifade etti.

Önceki hükümet, Rusya- Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan yasa dışı göçmen akışını durdurmak için Belarus sınırına 400 milyon dolara mal olan duvar inşa etmişti.

Tusk, Belarus'u, yasa dışı göçmenleri Polonya üzerinden AB'ye geçmeye teşvik ederek Batı'yla "hibrit savaş"ı şiddetlendirmekle suçlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya, Rusya ve Belarus sınırının güvenliğini artırmak için 2,5 milyar dolar yatırım yapacak - Son Dakika

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