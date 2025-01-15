Polonya, Ukrayna'nın AB Üyeliğini Hızlandıracak - Son Dakika
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Polonya, Ukrayna'nın AB Üyeliğini Hızlandıracak

Başbakan Tusk, Polonya'nın AB dönem başkanlığında Ukrayna'nın üyeliği için adım atacağını duyurdu.

15.01.2025 19:18
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Polonya Başbakanı Donald Tusk, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını, Ukrayna'nın üyeliğinde ilerleme sağlanması için kullanacağı mesajını verdi.

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığını 1 Temmuz 2025'e kadar yürütecek Polonya'nın Başbakanı Tusk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Varşova'da görüştü.

Görüşmenin ardından Ukrayna'nın üyeliği konusundaki "duraklamanın" aşılacağını söyleyen Tusk, "Katılım sürecini hızlandıracağız." diye konuştu.

AB üye ülkeleri arasında 6 ayda bir dönüşümlü üstlenilen dönem başkanlığı, 1 Temmuz 2025'e kadar Polonya tarafından yürütülecek. Polonya, dönem başkanlığı sloganını " Güvenlik, Avrupa!" olarak belirledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Polonya, Ukrayna'nın AB Üyeliğini Hızlandıracak - Son Dakika

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