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Polonya, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler verilmesini savundu - Son Dakika
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Polonya, Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler verilmesini savundu

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik artan saldırılarına karşı Kiev'e uzun menzilli füzelerin verilmesi gerektiğini savundu. Sikorski, Rusya Devlet Başkanı Putin'e karşı sıkı yaptırımlar uygulanması ve Kiev'e fırlatma tesisleri ile komuta merkezlerini vurmalarını sağlayacak füzelerin verilmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Genelkurmay Başkanı Zalujnıy da Rusya'nın füze saldırılarında kritik altyapı ve askeri tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

Polonya, Ukrayna\'ya uzun menzilli füzeler verilmesini savundu
03.01.2024 - 18:19,
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Polonya, Ukrayna'ya saldırılarını artıran Rusya'ya karşı Kiev'e uzun menzilli füzelerin verilmesi gerektiğini savundu.

Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Sikorski, "Ukrayna'ya yönelik saldırıya (Rusya Devlet Başkanı) Putin'in anlayacağı dilden karşılık vermeliyiz. Kaçak parçalarla yeni silahlar üretememesi için yaptırımları sıkılaştırarak ve Kiev'e fırlatma tesisleri ile komuta merkezlerini vurmalarını sağlayacak uzun menzilli füzeler vererek yanıt vermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 29 Aralık 2023'te Ukrayna topraklarına yaklaşık 110 füzeyle saldırdığını bildirmiş, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy da Rusya'nın füze saldırılarında kritik öneme sahip altyapıyı, sanayiyi ve askeri tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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