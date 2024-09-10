Polonya ve Finlandiya Sınır Güvenliğini Görüştü - Son Dakika
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Polonya ve Finlandiya Sınır Güvenliğini Görüştü

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Ukrayna'ya destek ve askeri alanda işbirliğini artırma konularını görüştü. İki lider, sınır güvenliği ve ortak sorunlar hakkında da fikir alışverişinde bulundu.

10.09.2024 21:46
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Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb???????, sınır güvenliği, Ukrayna'ya destek ve askeri alanda iki ülke arasındaki işbirliğini artırmanın yollarını görüştü.

Duda, başkent Varşova'da bir araya geldiği Finlandiyalı mevkidaşı Stubb ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, "Finlandiya ile mümkün olduğunca yakın işbirliği yapmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli." dedi.

Ukrayna'daki durumu ele aldıklarını aktaran Duda, Ukrayna'nın ihtiyaçları ve bu ülkeye sağlanması gereken destek konusunda Finlandiya ile işbirliğini artırma yollarını masaya yatırdıklarını belirtti.

Duda, "Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin güvenliği hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Ülkelerimizin ve Ukrayna'nın güvenliği için önemli olan her şey hakkında konuştuk." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin de Rusya ve Belarus sınırlarından gelen yasa dışı göç konusunda benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu kaydeden Duda, "Stubb'a Polonya-Belarus sınırındaki durumu anlattım. Ortak sorunlarımız var ve bu sorunları birlikte çözmek istiyoruz." diye konuştu.

Duda, iki ülke arasındaki askeri işbirliğine de değinerek Finlandiya ile katılacakları askeri tatbikatlara dikkati çekti.

Kaynak: AA

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