Polonya ve Romanya, Rus İHA'larına karşı önleyici tedbirler aldı

13.09.2025 22:41
Polonya ve Romanya, Rus insansız hava araçlarının tehdidi nedeniyle savaş uçaklarını alarma geçirdi.

Polonya ve Romanya, Ukrayna'da saldırı düzenleyen Rusya'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) tehdidi nedeniyle savaş uçaklarını faaliyete geçirdi.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna'nın Polonya sınırına yakın bölgelerinde faaliyet gösteren Rus İHA'ların tehdidi nedeniyle, hava sahamızda Polonya ve müttefik uçaklarının önleyici operasyonları başlatıldı. Yer tabanlı hava savunma sistemleri en yüksek alarma geçirildi." ifadesine yer verdi.

Başbakan Tusk, daha sonra yaptığı paylaşımla, olağanüstü hal durumunun sona erdiğini belirterek, hava ile kara operasyonlarında görev alanlara teşekkür etti.

Tusk, tetikte olmaya devam ettiklerini vurguladı.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Polonya'nın doğu sınırındaki yerleşim yerlerinde sirenlerin çaldığı görüldü.

?Romanya, hava sahasında Rus İHA tespit etti

Romanya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırılarını sürdürmesi üzerine Romanya'nın, Ukrayna sınırı yakınlarındaki hava sahasını gözetlemesi için 2 "F-16" savaş uçağını görevlendirdiği bildirildi.

Savaş uçaklarının Ukrayna sınırı yakınlarındaki Romanya hava sahasında Rusya'ya ait bir İHA tespit ettiği ifade edilen açıklamada, İHA'nın 20 kilometre boyunca radardan kaybolana kadar takip edildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İHA yerleşim yerlerinin üzerinden uçmadı. Nüfusa yönelik bir tehdit oluşturmadı." ifadelerine yer verildi.

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülkesinin hava sahasını ihlal eden Rus İHA'sının tespit edildiğini belirtti.

Romanya'nın bölgesel istikrarı tehdit eden Rusya'nın bu "düşüncesiz" tavrını kınadığını aktaran Mosteanu, "NATO ile birlikte tetikte olmaya ve müttefik hava sahasının her karışını savunmaya hazırız." açıklamasını yaptı.

Rusya tarafından Polonya'nın hava sahasının ihlal edilmesi

Polonya, 10 Eylül'de Rusya'nın Ukrayna'daki hedeflere düzenlediği saldırılar sırasında hava sahasını defalarca ihlal eden bazı İHA'ları düşürdüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'daki askeri hedeflere yoğun saldırılar düzenlendiğini, Polonya'daki tesislerin saldırılarda hedef alınmadığını açıklamıştı.

Polonya, daha sonra Belarus ve Ukrayna ile olan doğu sınırlarındaki hava trafiğine kısıtlamalar getirildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Romanya, Polonya, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

