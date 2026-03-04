Bağımsız Maden-İş'ten Polyak Madencilik İçin Ankara'da Eylem: ya Talepleri Kabul Edin ya Kınık'ı Terk Edin

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası, Polyak Madencilik işçilerine destek amacıyla, "Polyak Madencilik işçileri ödenmeyen ücretlerinin ve banka promosyonlarının eksiksiz ve derhal yatırılmasını, toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük haklarının ödenmesini ve işten ayrılmak isteyenlerin gönüllülük esaslarına, başta kıdem ve ihbar tazminatları olmak üzere tüm yasal hakların güvence altına alınmasını, çalışmaya devam etmek isteyen işçilerin iş güvencesinin sağlanmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz uygulanmasını istiyor. ya maden işçilerinin haklı taleplerini derhal kabul edin ya da yönetimi işçilere devredip Kınık'ı derhal terk edin." açıklamasını yaptı.

Bağımsız Maden-İş, Polyak Madencilik işçilerine destek için Yüksel Caddesi'nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Sendika adına yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün 3 Mart. 3 Mart 1992'de Zonguldak Kozlu'da 263 madencinin hayatını kaybettiği facianın yıldönümü. İSİG Meclisi'nin bu sabah yayınladığı rapora göre son 13 yılda 1267 maden işçisi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Yıllardır her vardiya öncesi sevdikleriyle vedalaşmaya alışmış maden işçileri kader diye, fıtrat diye, giderek azalan maaşlarıyla geçinmeye alıştırıldıkları gibi şimdi de özelleştirmelere, hileli devirlere, usulsüz satışlara haklarının gaspedilmesine alıştırılmaya çalışılıyor."

Kınık'ta bulunan Polyak Madencilik geçtiğimiz yıl küçülme bahanesiyle 1700 maden işçisini işten çıkardı. Geçtiğimiz Aralık ayında da Özyeğin ailesine ait FİBA Holding, Polyak Madencilikteki hisselerini usulsüz bir şekilde 20 bin TL sermayeli Çinli şirketi Hitehi'ye devretti. Bu devir hukuken de ticareten de geçersizdir. Bu hileli devir 100 lira gibi sembolik bir bedelle Özyeğin ailesine ait FİBA Holding'den Kite şirketine gerçekleşti. Devir sonrasındaki ilk ayda Polyak Madencilikte çalışmaya devam eden 1243 maden işçisinin ücretleri ise ödenmedi. Çinli şirket işçilerin haklarını ödeyebilecek bir güvence göstermediği gibi daha fazla işçiyi işten çıkarmak istiyor. Masraf gördüğü işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinden tasarrufa giderek işçilerin hayatını tehlikeye atıyor. Banka promosyonlarının ödenmesini engelliyor.

"Ya maden işçilerinin taleplerini kabul edin ya da Kınık'ı derhal terk edin"

20 Şubat'ta direnişe başlayan işçilere 25 Şubat'ta Kınık Kaymakamı ve Kınık Belediye Başkanı aracılığıyla ücretlerinin iki gün içinde yatırılacağı sözünü veren şirket sözünü yine tutmadı. Ücretleri yatırmadı. Haklı çağrılara ve günlerdir süren çağrılara rağmen ne Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ne de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuyla ilgili bir işlem yaptı. İşçilerin kaderini holdinglerin insafına bırakan siyasi iktidar bir kez daha patronlar adına iktidarda olduğunu göstermiş oldu. Bunun üzerine 'Kınık'ı terk et, hisseyi devret' diyen maden işçileri, hileli devir sözleşmesinin derhal sona erdirilmesi talebiyle Çinli şirkete pazartesi gününe kadar Kınık'ı terk etmesi için süre tanıdı.

Polyak Madencilik işçileri ödenmeyen ücretlerinin ve banka promosyonlarının eksiksiz ve derhal yatırılmasını, toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük haklarının ödenmesini ve işten ayrılmak isteyenlerin gönüllülük esaslarına, başta kıdem ve ihbar tazminatları olmak üzere tüm yasal hakların güvence altına alınmasını, çalışmaya devam etmek isteyen işçilerin iş güvencesinin sağlanmasını, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz uygulanmasını istiyor. ya maden işçilerinin haklı taleplerini derhal kabul edin ya da yönetimi işçilere devredip Kınık'ı derhal terk edin. Biz kazanacağız. Türkiye işçi sınıfı kazanacak. Üreten biziz, yöneten de biz olacağız. Yöneten biziz, yöneten biz olacağız."