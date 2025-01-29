2 KİŞİ TUTUKLANDI
Afyonkarahisar'da annesi Sevgi Erbay'ı pompalı tüfekle vurarak öldüren H.H.B. ile arkadaşı O.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından H.H.B. ve O.K., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Pompalı Tüfekle Anne Cinayeti: 2 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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