Pompalı Tüfekle Tehdit: 2 Yıl 5 Ay Hapis

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pompalı tüfekle girdiği iş yerinden alacağını zorla tahsil etmeye çalıştığı gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanığa "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık C.T. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanığın 2021'de ev almak için eşi adına finansal ön ödeme ile ev temin eden bir şirkete üye olduğunu, bu şirkete aylık ödemelerini düzenli yaptığını, anlaşmaya göre şirketin kendisine Eylül 2023'te yapacağı 300 bin lira ödemeyi gerçekleştirmediği belirtildi.

Sanığın Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan şirketin şubesine giderek burada şirketin yetkilisi F.O'ya hakaret ve tehditte bulunduğunu, C.T'nin şubenin ön camını kırıp olay yerinden ayrıldığını ve bir süre sonra ticari taksiyle geri gelerek elindeki pompalı tüfekle şirket yetkilisinden zorla alacağını istediğini ifade eden savcı, ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince ikna edilip etkisiz hale getirilen C.T'nin "silahla tehdit" suçundan cezalandırılması diğer suçlardan beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık C.T, olay nedeniyle oluşan zararı giderdiğini belirterek, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Suçsuzum. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında "mala zarar verme", "hakaret" suçlarından davanın düşmesine, "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan beraatine, "silahla tehdit" suçundan 2 yıl 5 ay 5 gün hapis cezasına çarptırdığı C.T'nin mevcut halinin devamına karar verdi.

Olay

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, pompalı tüfekle girdiği iş yerinden alacağını zorla tahsil etmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan C.T, 2 Eylül 2023'te tutuklanmıştı. Sanık hakkında "yağmaya teşebbüs", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "hakaret", "mala zarar verme" suçlamalarından 22 yıl 5 aya kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.