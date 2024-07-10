Porsuk Çayı'nda Yosun Oluşumu: Eskişehir'de Su Akışı Azalıyor - Son Dakika
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Porsuk Çayı'nda Yosun Oluşumu: Eskişehir'de Su Akışı Azalıyor

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın bazı bölümlerinde su akış hızının azalmasından dolayı suyun üzerinde yosun tabakası oluştuğu görüldü. Özellikle suyun akışının durağan olduğu yerlerde yosun yoğunluğu arttı. Yosun oluşumunun yağışların azalması veya barajlardan daha az su bırakılmasıyla ilişkili olabileceği düşünülüyor. Eskişehir'de yaşayan bir vatandaş, bu yıl daha fazla yosun birikintisi gördüğünü belirtirken, yosun görüntüsünün durumu daha kötüleştirdiğini ifade etti.

10.07.2024 18:47
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Porsuk Çayı yosun tuttu

Eskişehir'de su akışı azalan Porsuk Çayı üzerinde yosun tabakası oluştu

Eskişehir'de yaşayan Esma Acar:

"Şimdi yosun görüntüsü olması kesinlikle daha kötü bir durum"

"Bu yıl daha çok yosun birikintisi gördüm"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın bazı bölümlerinde su akış hızının azalmasından dolayı suyun üzerinde yosun tabakası oluştuğu görüldü.

Eskişehir kent merkezinden geçen ve şehrin simgesi Porsuk Çayı'nın üzeri yosun tuttu. Özellikle suyun akışının durağan olduğu yerlerin kıyıya yakın bölümlerinde yosun yoğunluğu oluştu. Oluşan yosunlar oradan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Yosunların azalan su akış hızından dolayı oluştuğu öngörülüyor. Porsuk Çayı'nın Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nden geçen kısmında oluşan yoğun yoğunluğu dron ile havadan görüntülendi.

"Bu yıl daha çok yosun birikintisi gördüm"

Yosun oluşan noktaya yakın bir parkta kitap okuduğu esnada yüzeyi kaplayan yosun tabakasını kapladığını gören Esma Acar, oluşan görüntü hakkında şöyle konuştu;

"Benim de dikkatimi çekti. Ben bu parka yakın ikamet ediyorum. Daha öncesinde de bu parkta gezintiye çıkıyordum. Bu yıl daha çok yosun birikintisi gördüm. Sanırım yağışların azalması buna sebep oluyor. ya da barajlardan daha az su bırakılıyor olabilir. Tam emin değilim ama böyle bir görüntüyle karşılaştım. İlginç bir görüntü, daha öncesinde görmemiştim. Öncesinde daha fazla su görünüyordu. Şimdi yosun görüntüsü olması kesinlikle daha kötü bir durum."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Porsuk Çayı'nda Yosun Oluşumu: Eskişehir'de Su Akışı Azalıyor - Son Dakika

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