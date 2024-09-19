Port Sudan'da Kolera Salgını: 335 Ölü

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PORT Sudan'daki kolera salgını sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısının 335'e yükseldiği bildirildi.

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki kolera vaka sayısının 10 bin 567'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, koleradan ölenlerin sayısının 335'e ulaştığı ifade edildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da sağlık sisteminin etkin çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, hayatı daha da zorlaştırıyor.