Portekiz\'de çiftçiler mazot fiyatlarına tepki için Serpa\'da EN260\'ı kapattı

LİZBON, 3 Ekim (Xinhua) -- Portekiz'de çiftçiler, yüksek mazot fiyatları ve yetersiz hükümet desteğini protesto etmek amacıyla ülkenin güneyindeki Serpa belediyesinde bulunan 260 numaralı ulusal karayolunu trafiğe kapattı.

Cuma günü onlarca traktör ve tarım aracıyla düzenlenen protesto nedeniyle yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, İspanya'dan gelen yük kamyonlarının geçişi durdu.

Serpa Tarım Üreticileri Derneği tarafından düzenlenen protesto, Portekiz'in güneyindeki Beja kentini İspanya sınırındaki Vila Verde de Ficalho'ya bağlayan EN260 karayolunda yerel saatle 08.00'de başladı. Sadece İspanya'dan acil yük taşıyan kamyonların geçişine izin verildi.

Çiftçiler, yaklaşan ekim sezonu öncesinde hükümetten daha fazla destek talep ederek, yüksek yakıt maliyetlerinin faaliyetlerini sürdürülemez hale getirdiğini belirtti.

Tarım Bakanı Jose Manuel Fernandes protestoların doğal olduğunu ancak altta yatan sorunları çözmeyeceğini ifade etti.

Fernandes, "Çiftçilerin yaşadığı zorlukları anlıyorum. Burada doğru kelime öngörülemezlik ve bu öngörülemezliğe karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor" dedi.