Portekiz'de kamu çalışanları 2027 bütçesini protesto edip 20 Kasım'da greve çıkıyor - Son Dakika
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Portekiz'de kamu çalışanları 2027 bütçesini protesto edip 20 Kasım'da greve çıkıyor

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CGTP-IN'e bağlı Kamu Yönetimi Sendikaları Ortak Cephesi, 2027 bütçe teklifini protesto için 20 Kasım'da 24 saatlik ulusal grev kararı aldı. Cephe, grevin sadece kamu çalışanlarını kapsadığını ve en az yüzde 15 zam ile 1150 avro asgari ücret istediğini bildirdi.

Portekiz'de Kamu Yönetimi Sendikaları Ortak Cephesi, hükümetin 2027 bütçe teklifini protesto etmek, maaş ve çalışma koşullarında iyileştirmeler ile kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi talebiyle 20 Kasım'da 24 saatlik "ulusal grev" kararı aldı.

Başkent Lizbon'daki Meclis binası önünde düzenlenen gösteride açıklama yapan sendika liderleri, kamu çalışanlarının 20 Kasım'da greve gitme kararı aldığını duyurdu.

Portekiz İşçi Sendikaları Genel Konfederasyonu-Ulusal Sendikalararası Birliğine (CGTP-IN) bağlı olan Kamu Yönetimi Sendikaları Ortak Cephesi, grev kararının sadece kamu çalışanları için geçerli olduğunu bildirdi.

Hükümetin sunduğu 2027 bütçe teklifinin Mecliste görüşmelerinin başlangıcıyla aynı zamana denk gelen grev kararıyla ilgili basına bilgi veren sendika liderlerinden Sebastiao Santana, "Kamu yönetimini yok eden bir bütçeye karşı mücadele veriyoruz. Bu bütçe, kamu çalışanlarının yoksullaştırılmasını, kariyerlerinin değer kaybetmesini ve vatandaşların aldığı hizmetlerin kötüleşmesinden başka bir şeye yaramıyor." ifadesini kullandı.

Konut, yakıt, enerji ve diğer temel malların artan maliyetinin kamu çalışanlarının zorluklarını daha da artırdığını savunan Santana, en az yüzde 15'lik maaş artışı ve kamu yönetimi çalışanları için asgari ücretin Ocak 2027'den itibaren 1150 avroya yükseltilmesi gibi satın alma güçlerini geri kazandıracak önlemler talep ettiklerini kaydetti.

Konut krizine karşı eylemler de sürüyor

İspanya'dakine benzer şekilde Portekiz'de de konut krizine karşı eylemler devam ediyor.

Konut krizine karşı eylemlere destek veren örgütler, İspanya'da yapılacak 11 Kasım'daki greve katılma ve halkı 14 Kasım'da ülke genelinde gösteri yapmaya çağırıyor.

Ülkede konut fiyatları 2017'den bu yana 2 katına çıkarken, yeni kira sözleşmeleri de neredeyse 2 katına ulaştı.

Portekiz'de ücretlerin aynı oranda artmaması nedeniyle bu durum özellikle gençleri etkiliyor.

Kaynak: AA
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