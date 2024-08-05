Portekiz'de Tamamen Elektrikli Araçların Oranı Artıyor

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LİZBON, 5 Ağustos (Xinhua) -- Eurostat verilerine göre Portekiz'de yollardaki tamamen elektrikli araçların oranı 2023 yılında yüzde 1,87'ye ulaşarak Avrupa Birliği ortalaması olan yüzde 1,7'yi hafif şekilde aştı.

Portekiz'in Lusa Haber Ajansı'nın Pazar günü bildirdiğine göre toplam 5,9 milyon araç filosuna sahip Portekiz'de 111.000 tamamen elektrikli araç bulunuyor ve bu da ülkede sürdürülebilir ulaşıma doğru geçişin arttığı anlamına geliyor.

AB genelinde geçen yıl yollarda olan 256,5 milyondan fazla binek aracın sadece 4,48 milyonu yüzde 100 elektrikli idi.

Portekiz hükümeti, çevresel sürdürülebilirlik taahhüdünün bir parçası olarak elektrikli mobiliteye geçişi desteklemek üzere elektrikli araç alımlarına yönelik sübvansiyonlar ve şarj altyapısına yönelik yatırımlar gibi çeşitli önemler uyguluyor.