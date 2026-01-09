ABD'de Güvenlik Güçleri İki Kişiyi Daha Vurdu, Yerel Yönetim Tepki Gösterdi - Son Dakika
ABD'de Güvenlik Güçleri İki Kişiyi Daha Vurdu, Yerel Yönetim Tepki Gösterdi

09.01.2026 10:10  Güncelleme: 11:00
ABD'nin Portland kentinde gerçekleşen olayda sınır polisleri bir araca ateş açtı, iki kişi yaralandı. Bu olay, Minneapolis'teki bir kadının göçmenlik polisleri tarafından öldürülmesinden sonra meydana geldi. Yerel yetkililer, federal operasyonların durdurulmasını talep etti.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), polislerin bir Venezuela vatandaşına yönelik "hedefli araç durdurma işlemi gerçekleştirdiğini" açıkladı. Bakanlık Sözcüsü Tricia McLaughlin, araç sürücüsünün "Tren de Aragua" adlı suç örgütüyle bağlantılı olduğunu belirterek, "sürücünün aracı polislerin üzerine sürdüğünü ve bir polisin savunma amaçlı ateş açtığını" aktardı.

Portland Polis Teşkilatı, "olayda yaralanan bir kadın ve bir erkeğin araçla kaçtığını, daha sonra Portland polisleri tarafından farklı bir noktada bulunarak hastaneye kaldırıldığını" bildirdi. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), olayın sınır polisleri tarafından gerçekleştirildiğini doğruladı ve soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

"Sözlerine güvendiğimiz dönem çoktan geçti"

Olay, Minneapolis'te 37 yaşındaki Renee Nicole Good'un bir göçmen polisi tarafından vurularak öldürülmesinin yarattığı toplumsal infialin hemen ardından meydana geldi.

Portland Belediye Başkanı Keith Wilson, yaşananları "derin endişe verici" olarak nitelendirdi ve "ABD Göçmenlik Polisleri'nin şehirdeki tüm operasyonlarını durdurması" çağrısında bulundu. Minneapolis'teki ölümlü olaya atıfta bulunan Wilson, "federal hükümetin açıklamalarına şüpheyle yaklaştığını" belirtti.

Wilson düzenlediği basın toplantısında, "Onların sözlerine güvenebileceğimiz bir zaman vardı, ancak o zaman çoktan geçti. Portland, askerileştirilmiş güvenlik güçleri için bir eğitim sahası değildir. Bağımsız ve tam kapsamlı bir soruşturma başlatılıp tamamlanana kadar, polislerin faaliyetlerinin durdurulmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin ülke genelinde uyguladığı sıkı göçmenlik politikaları ve artan federal müdahaleler, yerel yönetimler ile Washington arasında gerilime sebep oldu. Oregon Senatörü Jeff Merkley de olayla ilgili "büyük endişe duyduğunu" vurgulayarak, "durumun toplumsal olaylara dönüşmemesi için itidal" çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA
